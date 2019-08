Des bouchons sur l'A7, l'A43 et l'A48 autour de Lyon

Ce samedi 10 août était annoncé noir sur les routes par Bison Futé. Des bouchons sont indiqués sur l'A7, l'A43 et l'A48 autour de Lyon.

La circulation est encore fluide sur les autoroutes d'après Coraly, avec une vitesse moyenne de 93 km/h. Des bouchons commencent toutefois à se former en périphérie de Lyon. Sur l'A7 en direction du sud, la circulation devient compliqué à partir de Tournon-sur-Rhône. Les embouteillages commencent au niveau de Valence, au péage et à la bretelle d'entrée vers Marseille. Des bouchons sont également signalés sur l'A43 à l'entrée de Chambéry et l'A48 à l'entrée de Grenoble, avec plusieurs véhicules en panne à proximité.