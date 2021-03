Des autotests dans les pharmacies et supermarchés de Lyon dès la semaine du 15 mars ?

Le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a annoncé ce dimanche que des autotests seraient disponibles en officines ou supermarchés dès la semaine du 15 mars.

Les autotests pourraient arriver dès la semaine du 15 mars en vente libre dans les pharmacies ou supermarchés. C’est du moins ce qu’affirme au micro de BFMTV Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, ce dimanche. Il précise que la Haute autorité de Santé doit se prononcer sur la fiabilité de ces autotests dans les prochains jours.

Ces autotests ont pour but de se "rassurer" explique Jérôme Salomon, il ajoute "La question c’est comment, ensuite, on déclenche le système "Tester-alerter-protéger" pour avoir le suivi de la personne et s’assurer auprès de l’Assurance maladie que l'on a bien le dispositif du contact tracing, parce que si on ne prévient plus vos contacts, c’est un vrai problème". Réponse définitive sur l’arrivée de l’autotest et les modalités de son usage cette semaine.