Lyon 3e : les AED du collège et lycée Lacassagne en grève ce jeudi

Le collège et lycée Lacassagne, dans le 3e arrondissement de Lyon. (Capture d’écran Google)

Les assistants d'éducation du collège et lycée Alexandre Lacassagne, dans le 3e arrondissement de Lyon, se mobilisent ce jeudi 19 juin pour dénoncer des conditions de travail dégradées.

Les AED (assistants d’éducation) de la cité scolaire Alexandre Lacassagne à Lyon 3e se mettent en grève ce jeudi 19 juin pour dénoncer le manque de moyens et de reconnaissance. Soutenus par le corps enseignant, ils appellent à un rassemblement devant l’établissement de 10h à 12h, avant de rejoindre la manifestation intersyndicale place des Terreaux à 14h30.

En cause : des effectifs insuffisants – trois AED pour 450 élèves – l’absence de professeur documentaliste au collège et l'absence de personnels dédiés pour la classe relais. "Nous ne sommes pas des vigiles", rappellent-ils dans leur communiqué de presse, en référence à la mort de Mélanie Grapinet, dont l'hommage aurait été "bâclé" selon eux. Ils exigent des postes supplémentaires pour garantir sécurité et encadrement.