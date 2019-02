Départ en vacances : Bison Futé prévoit du rouge en Auvergne-Rhône-Alpes

Bison Futé prévoit du vert pour ce vendredi, et du rouge en Auvergne-Rhône-Alpes pour les départs en vacances.

L’heure des vacances approche, celle des bouchons sur la route aussi… Les Lyonnais entament dès ce soir leur première semaine de congés d’hiver. Mais ils ne sont pas seuls. Les académies de Bordeaux et de Grenoble leur emboîtent le pas, devancées par celles d’Aix, de Nice et de Marseille qui débutent leur deuxième semaine de vacances scolaires. Sur les routes, attention à la circulation ! Bison Futé prévoit un réseau autoroutier entièrement vert pour ce vendredi, dans le sens des départs comme des retours. Ce samedi en revanche, c’est une autre paire de manche.

Dans le sens des départs, l’ensemble de la France est classée orange par Bison Futé, qui prévoit même du rouge pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Montagnes obligent, la circulation sera évidemment très dense. Bison Futé incite à éviter les axes A40, A43, A48 et N90 de 7h à 17h. Du côté des retours, la région est classée orange.

Pour tenter de désengorger le trafic, la préfecture de Région a annoncé l’interdiction à la circulation pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes, de 7h à 18h ce samedi. Ainsi, les axes Lyon/Chambéry/Tarentaise/Maurienne (A43, A430, RD306…), Lyon/Grenoble/Briançon (A48, A480, RN85…), Bourg-en-Bresse/Chamonix (A40, RD1084, RD 1206…) A41 (Nord et Sud) et A410 (de Scientrier à Cruseilles) seront interdits aux poids lourds ce samedi 16 février.