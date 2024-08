Un député du Rhône tente de contester un amende au commissariat de Caluire-et-Cuire

Un député du Rhône s'est rendu au commissariat de Caluire-et-Cuire pour contester une amende qu'il avait reçu quelques jours plus tôt.

Le 14 août, le député de la 7e circonscription du Rhône, Abdelkader Lahmar s'est présenté au poste de police municipale de Caluire-et-Cuire pour contester une amende pour stationnement très gênant qui avait été infligée par vidéoverbalisation quelques jours plus tôt, rapporte Lyon Mag.

"Je voulais leur rappeler en tant que député que tous les citoyens ont des droits"

Il aurait ainsi souhaité rencontrer l'agent verbalisateur pour obtenir l'annulation de son amende et aurait, selon les informations de nos confrères, haussé le ton et brandit sa carte de député pour obtenir cette rencontre.

Le député élu lors des élections législatives anticipées convoquées après la dissolution de l'Assemblée nationale a indiqué à nos confrères qu'il était à Paris ce jour-là et était donc surpris de recevoir un PV. "Quand vous allez dans un commissariat, on ne veut pas parler avec vous. Et à la police municipale, c'est toujours le même problème, on est mal accueilli. À l'origine, ils sont à notre service, pas à leur service. Donc oui, je voulais leur rappeler en tant que député que tous les citoyens ont des droits", a-t-il indiqué à Lyon Mag.

Un propos qui n'a pas manqué de faire réagir, à peine dix minutes après sa publication, le conseiller municipal LR de Caluire, Bastien Joint considérant qu'il est "une honte". Et d'ajouter : "Leur travail (aux policiers, Ndlr) remarquable concoure sûrement au fait que vous habitiez à Caluire alors que vous êtes élu ailleurs..." Le maire LR de Bron, Jérémie Bréaud a lui aussi réagi : "Tout juste élu et déjà l'impression d'être au-dessus de la loi !" Le député de la 7e circonscription a indiqué qu'il comptait faire une contestation ce jour.