Alors que le nouveau programme d'éducation sexuelle doit être présenté prochainement, le Syndicat de famille du Rhône a envoyé une délégation devant le rectorat de Lyon.

Une délégation du Syndicat de la famille 69 s'est rendue devant le Rectorat de Lyon, mercredi 27 novembre, pour dénoncer la nouvelle version du projet de programme d'éducation sexuelle élaboré par le ministère de l'Education national. Dans un communiqué, le Syndicat de la famille 69 évoque un refus de dialogue du rectorat de Lyon : "Le recteur de l’Académie de Lyon a fait fermer sa porte d’entrée, refusant même qu’un courrier soit déposé à l’attention du recteur".

Pour rappel, ce projet doit être présenté courant décembre aux organisations syndicales, avant d’être mis en place à la rentrée 2025. Le syndicat estime également que ce programme "n'a rien à faire à l'école", indiquant par exemple que, dès l'âge de 3 ans, "il est demandé aux enseignants de critiquer les représentations mentales des enfants sur le féminin et le masculin afin de 'lutter contre les stéréotypes' et 'expliciter les assignations de rôle'". De plus, le syndicat juge que des contenus actuellement exposés aux élèves sont déjà à caractère "idéologique et par ailleurs hyper-sexualisant".

Contacté, le rectorat de Lyon n'a pas encore répondu à nos sollicitions.

Lire aussi : Plus de 350 personnes ont manifesté devant le rectorat de Lyon