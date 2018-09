Découvrez les prix des loyers à Lyon

L'Agence d'urbanisme de l'aire métropolitaine lyonnaise (Urbalyon) a livré aujourd'hui les prix médians des loyers dans le parc privé de l'agglomération lyonnaise.

Concernant l'ensemble de l'agglomération lyonnaise, le loyer médian du parc locatif privé est de 11,20€/m2.

C'est, sans surprise, à Lyon et Villeurbanne que l'on trouve les loyers les plus élevés avec respectivement 12€/m2 et 11,70€/m2. Le montant des loyers médians varie de 1€/m2 entre les zones les plus chères et les moins chères de Lyon et Villeurbanne (respectivement 11,60€/m2 et 12,60€/m2). Les secteurs les plus chers restent la Presqu'île, la Croix-Rousse et le 6ème arrondissement avec des loyers médians compris entre 12,5€/m2 et 12,60€/m2. Il faut souligner le fait que plus une surface est petite, plus le prix au m2 est élevé. Ainsi, un T1 se loue 15,20€/m2 alors qu'un T4 se loue 9,80€/m2 (prix médians). Les loyers sont restés quasi stables en 2017 puisqu'on souligne une hausse de 0,4 %, ce qui équivaut à une augmentation de l'ordre de 5 centimes d'euros par m2.