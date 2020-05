Déconfinement à Lyon : un redémarrage “significatif” de l'activité économique

Si l'activité économique semble avoir repris dans la région lyonnaise, le niveau de production semble avoir du mal à reprendre son rythme normal selon la CCI.

Selon la CCI Lyon-métropole-Saint-Étienne-Roanne, depuis le début du déconfinement, le redémarrage de l’activité est “significatif” dans la région lyonnaise même si “la production est lente à repartir”. “Les inquiétudes restent très fortes sur le chiffre d’affaires 2020, la trésorerie et les lourdes contraintes sanitaires”, écrit la chambre de commerce. Les chefs d’entreprise redoutent les difficultés futures pour s'approvisionner en matériel et en matières premières, la baisse des investissements publics et privés, et le retard dans la prise de décision des clients dans un contexte d'incertitude global sur l'avenir.

Si 72 % des entreprises interrogées sont en activité sur la 1re semaine de déconfinement, plus des deux tiers d'entre elles (67,5 %) ont encore un niveau de production en dessous de 70 %. Et c’est même près de la moitié (45 %) des entreprises qui ont un niveau de production en dessous de 50 %.

Parmi les chefs d’entreprise interrogés par la CCI :