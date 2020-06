Déconfinement à Lyon : le gouvernement a fixé la date des soldes d'été

Bruno Le Maire a annoncé ce mardi la date des soldes d'été qui seront décalés pour satisfaire les petits commerçants.

Alors qu'elles devaient débuter fin juin, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances a annoncé que les soldes d'été allaient débuter le 15 juillet prochain. Sur RTL, ce dernier a précisé que ces soldes dureront 4 semaines. Le ministre a expliqué avoir répondu à une demande des petits commerçants pour “tenir compte de leur situation”. “Ils m'ont dit :'On n'a pas fait un euro de chiffre d'affaires pendant trois mois, nous avons des trésoreries à sec. Laissez-nous un peu de temps’”, a-t-il déclaré. Ces petits commerçants craignaient de vendre à perte avec des soldes précoces peu de temps après leur réouverture.

Bruno Le Maire a toutefois reconnu que ces dates allaient pouvoir poser des problèmes pour “les grandes enseignes” mais a expliqué qu'il trouvait plus “légitime” de défendre “les plus faibles et ceux dont les trésoreries sont les plus menacées”.