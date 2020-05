Déconfinement à Lyon : 100 000 masques gratuits seront distribués dans les TCL

Le port du masque sera obligatoire à partir du 11 mai dans les transports en commun à Lyon, pour le début du déconfinement. 100 000 masques seront notamment distribués gratuitement aux utilisateurs du réseau lyonnais.

"Pour accompagner l'obligation du port du masque dans les transports en commun, près de 100 000 masques seront prochainement distribués sur le réseau TCL aux usagers qui ne sont pas encore équipés", indique le Sytral dans un communiqué. Les masques seront distribués sur le réseau TCL dès réception, la réception étant imminente.



10 000 kits comprenant 2 masques et du gel hydro alcoolique seront par ailleurs déployés entre le 11 et le 15 mai, dans les 70 distributeurs automatiques des stations de métro, habituellement réservés aux snacks et boissons. Les kits coûteront entre 3,5 et 4 euros.

Comment le déconfinement sera accompagné ?

Par ailleurs, pour accompagner le déconfinement,

- des stickers « port du masque obligatoire » seront apposés sur tous les portillons de métro, ainsi que toutes les portes de bus et tramway

- des stickers « gardez vos distances » seront appliqués sur les vitres de tous les modes de transport mais également dans les stations de métro, de tramway et les arrêts de bus

- toutes les portes de métro seront enfin entièrement habillées avec le message « merci de garder la distance et de laisser descendre », afin d’accompagner la gestion des flux.

Des vitres en plexiglas seront installées dans tous les bus du réseau TCL pour isoler le poste de conduite et ainsi protéger les conducteurs.