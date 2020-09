Décès de Victorine : les résultats de l'autopsie attendus ce mercredi

Le scanner effectué mardi sur le corps de Victorine, retrouvée morte lundi près d'un étang de Villefontaine (Isère) n'a pu déterminer les causes du décès de la jeune fille de 18 ans. Les résultats de l'autopsie, pratiquée ce mercredi matin, sont attendus dans la journée.

Victorine, 18 ans, a été retrouvée morte lundi près d'un étang de Villefontaine (Isère). Elle avait disparu depuis samedi.

Pour l'instant, on ignore les causes et les circonstances de ce terrible drame.

Le scanner n'a pas révélé de lésions

D'après Le Dauphiné Libéré, un scanner effectué mardi n'a pas pu déterminer les causes de son décès. "Cet examen n'a pas révélé de lésions comme l'écrasement de la trachée ou la fracture de la nuque", explique le quotidien régional.

Les résultats de l'autopsie, pratiquée ce mercredi matin, sont attendus dans la journée. Une enquête a été ouverte pour "enlèvement, séquestration et homicide volontaire".