De nouveaux vols entre l'aéroport Lyon Saint-Exupéry et Porto

Après easyJet, une deuxième compagnie aérienne va proposer des vols quotidiens entre l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry et Porto, au Portugal.

Pas cher, riche en histoire, et dépaysant, le Portugal a toujours la cote pour ceux qui veulent voyager en Europe sans se ruiner. La compagnie nationale portugaise TAP Air Portugal va proposer des vols directs quotidiens entre l'aéroport de Porto-Francisco Sa Carneiro et celui de Lyon Saint-Exupéry, à partir du 1er septembre 2019. Ainsi, deux vols seront au départ de Lyon, l'un à 9h45 et l'autre à 22h15, tandis que deux partiront de Porto, à 6h et 18h30 (pour des temps de trajets moyens autour de 2h05 / 2h10). Les vols déjà proposés à la réservation sont à partir de 72 euros. easyJet propose également des trajets quotidiens entre Porto et Lyon.