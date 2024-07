Deux trails remarquables en Auvergne-Rhône-Alpes les 27 et 28 juillet

La région Auvergne-Rhône-Alpes accueille les plus belles courses de trail d'Europe. Ces 27 et 28 juillet encore, deux d'entre elles seront aussi somptueuses que les parcours seront durs.

Le Trail de l'Etendard : Bourg d'Oisans (38) - Saint Sorlin d'Arves (73)

Sans doute l'un des plus beaux trails, mais aussi l'un des plus durs. Le trail de l'Etendard rejoint Saint-Sorlin-d'Arves depuis le bourg d'Oisans. 63 kilomètres pour 3654 mètres de dénivelé positif et 2879 mètres de descente. Dans l'univers du trail, c'est presque un sprint sur un terrain difficile. Malgré cela, avec un parcours passant par le col du Lac Blanc et le refuge de l'étendard, les paysages seront à couper le souffle. Les coureurs passeront au pied de plusieurs glaciers (Sarennes, Grand Sablat, Quierlies, Col Blanc). Ils parcourront 12 lacs d'altitude, notamment le lac de Grand-Maison, le lac Braman et le lac Blanc.

Info pratique et inscription sur traildeletendard.com / Grande course le 28 juillet 2024

La 6000D : Trail de Légende à La Plagne (73)

Trente-quatre ans que ce rendez-vous revient à la fin juillet. Nouveauté, le point culminant se trouve désormais à Live 3000 (3 080 m). Les spectateurs pourront y accéder via un téléphérique tout neuf, les coureurs devront eux dévorer 2 373 mètres avant d'y arriver. Le parcours total fait 69 km avec 3400m de dénivelés positifs.

L'organisation arrive aussi avec un nouveau format de compétition. La 6Défi, pour trois courses du jeudi 25 au samedi 27 juillet. La 6Découverte 11 km + La 6D Lacs 30 km + La 6D Marathon 43 km.

La chaine 8 Mont Blanc animera et diffusera la course en live ce 27 juillet. Infos pratiques : la6000d.com