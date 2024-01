De la pluie et encore 13°c attendus à Lyon jeudi 18 janvier

Il va une nouvelle fois faire très doux pour la saison jeudi 18 janvier à Lyon, où le mercure devrait atteindre 13°c avant de chuter brutalement en début de soirée.

La météo s’annonce une nouvelle fois capricieuse jeudi 18 janvier entre Rhône et Saône. D’après les dernières prévisions de Météo France, des précipitations sont attendues dès le début d’après-midi et se poursuivront jusque dans la soirée, pouvant prendre la forme de chutes de neige, dès 400 m en fin de journée et possiblement 200 m dans la soirée. Le retour au sec devrait se faire dans la nuit

Avant cela, du côté des températures, prévoyez plutôt une journée très douce pour la saison, avec des valeurs supérieures de 6°c aux normales de saison, comme mercredi. Comptez ainsi 10°c dès 8 heures, puis jusqu'à 13°c à la mi-journée. Un net refroidissement des températures se produira ensuite en début de soirée et vendredi il ne faudra pas compter plus de 3°c à Lyon.