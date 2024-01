Cinq départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange neige et verglas

La chute des températures attendue en fin de journée sur la région Auvergne-Rhône-Alpes pourrait s’accompagner de chutes de neige pouvant perturber la circulation sur cinq départements du territoire placé en vigilance orange neige et verglas jeudi 18 janvier.

D’abord principalement marquée par la pluie et des températures très douces pour la saison, qui atteindront jusqu’à 13°c localement, la journée de ce jeudi 18 janvier s’annonce particulièrement perturbée en Auvergne-Rhône-Alpes. D’après les prévisions de Météo France, aux environs de 16 heures les conditions météorologiques vont radicalement changer sur la région, avec une chute des températures et renforcement des précipitations, qui se transformeront dans certains départements en chutes de neige.

Jusqu'à 5 à 10 cm de neige en dessous de 600 m

"Non exceptionnel pour la saison, mais suffisamment significatif pour engendrer des difficultés de circulation", selon Météo France, cet épisode neigeux devrait particulièrement toucher l’Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme et le Cantal, qui passeront en vigilance orange neige et verglas à partir de 16 heures. Dans le Massif central, la neige remplacera la pluie à très basse altitude dès la fin d’après-midi prévient l’organisme de météorologie, en revanche, du côté de l’Isère, il faudra attendre le début de soirée pour assister à un épisode similaire.

Plus concrètement, les premières chutes de neige devraient être enregistrées "vers 200-300 m, ce qui implique des cumuls de neige importants dès 300-400 m" sur un cours laps de temps. 5 à 10 cm sont ainsi attendus vers 400-600 m "sur le sud du Puy-de-Dôme et de la Loire, l'est du Cantal, et de manière générale en Haute-Loire, ainsi que dans les Terres froides en Isère, et jusqu'à un peu plus de 10 cm au-delà de 600 m", explique Météo France.

Le Rhône en vigilance jaune

Prudence également dans l’Allier, le Rhône, l’Ain, la Haute-Savoie et la Savoie si vous devez prendre la route. Ces cinq département seront quant à eux placés en vigilance jaune pour la neige et le verglas en fin d’après-midi. Là aussi les précipitations attendues dans la journée pourraient se transformer en flocon dès 400 m en fin d’après-midi et 200 m dans la soirée.