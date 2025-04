De la pluie et des orages ce mardi à Lyon, jusqu'à 18 degrés attendus

C'est une journée très humide et orageuse localement qui attend l'agglomération lyonnaise ce mardi 15 avril 2025.

Le beau temps semble bien derrière nous. Ce mardi 15 avril, c'est une journée particulièrement grise et humide qui est annoncée. En journée des averses parfois fortes et possiblement orageuses localement se feront sentir, évoluant ensuite en pluies soutenues en soirée et la nuit prochaine.

Côté températures, il fait 13 degrés ce mardi matin et le thermomètre grimpera jusqu'à 18 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs très légèrement au dessus des normales de saison.