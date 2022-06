De gros bouchons sur l’A7 et l’A46 aux portes de Lyon ce mercredi matin

Le trafic est très compliqué ce mercredi matin aux portes de Lyon sur les autoroutes en direction de Paris. L’A7 et l’A46 sud enregistrent déjà près de 7 kilomètres de bouchons chacune.

Les conditions de circulation sont compliquées aux portes de Lyon ce mercredi matin. OnlyMoov, le site qui mesure en temps réel les bouchons dans l’agglomération lyonnaise fait état de plusieurs kilomètres de bouchons sur les autoroutes en direction de Paris, notamment.

Sept kilomètres de bouchons se sont déjà formés sur l’autoroute A7 entre Solaize et Saint-Fons, à l’Est c’est sur l’A46 sud que ça coince avec 6 km de bouchons entre Marennes et le noeud de Manissieux et sur l’A43 en direction de Lyon, où 3 km de ralentissements sont enregistrés au niveau de Bron.

Des embouteillages sont aussi à prévoir du côté du tunnel sous Fourvière où 3 km de bouchons se sont formés en direction de Paris et 2 km dans l’autre sens, en direction de Marseille.