De belles éclaircies attendues à Lyon lundi 26 février

Des éclaircies devraient percer la couche nuageuse lundi 26 février à Lyon, où le thermomètre devrait atteindre 15°c dans l’après-midi.

Le soleil fait son retour entre Rhône et Saône lundi 26 février. Après une matinée qui devrait être ensoleillée, mais venteuse avec des rafales pouvant atteindre jusqu’à 45 km/h, le temps devrait être plus calme cet après-midi. Il sera en revanche plus couvert, même si de belles éclaircies sont encore attendues. Dans la soirée, le temps pourrait toutefois se dégrader avec l’apparition de quelques ondées.

Du côté des températures, c’est une nouvelle journée très douce qui attend les Lyonnais. Prévoyez ainsi 9°c au minimum, sur les coups de 8 heures, puis 11°c en milieu de matinée et 14°c dès midi. Le mercure grimpera encore de 1°c dans l’après-midi pour atteindre 15°c, sa maximale du jour. Le thermomètre ne devrait pas retomber sous la barre des 10°c avant 21 heures.