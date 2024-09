Les habitants de l'immeuble du Carrare, à Echirolles, en Isère, vont être évacué dans les prochaines heures.

Ils ont 72 heures pour évacuer et quitter les lieux. Ce mardi 24 septembre, la maire d'Echirolles, Amandine Demore (PCF), a signé deux arrêtés de mise en sécurité et d'évacuation de l'immeuble du Carrare. Le bâtiment est considéré comme un important point de deal de l'agglomération grenobloise et a été le théâtre de nombreux faits divers ces derniers mois.

Les habitants doivent quitter l'immeuble "en raison du danger de mort permanent auquel ils sont exposés (risques incendie et électrique" explique la préfecture d'Isère dans un communiqué.

Les personnes évacuées de l'immeuble devrait être accompagnées et relogées par la mairie et l'Etat "afin de les mettre en sûreté et de les reloger de façon temporaire, le temps que les copropriétaires puissent s'assurer de la remise en sécurité de l'immeuble dans un délai de trois semaines".

Pour faire face au trafic de stupéfiant qui a "fortement dégradé les conditions de sécurité de l'immeuble", un comité de suivi a été mis en place pour "restaurer la sécurité et la tranquillité publiques dans et autour du Carrare".