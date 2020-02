D'où viennent les touristes à Lyon ?

L’année 2019 a été particulièrement dynamique pour le tourisme à Lyon.

Selon les chiffres d'Only Lyon, 14 % des touristes étrangers accueillis à Lyon en 2019 étaient espagnols. 13 % étaient américains, notamment grâce à la coupe du monde féminine, 10 % étaient Allemands, 8 % étaient originaires de Grande-Bretagne et 8 % italiens.

La ville, classée parmi les 52 destinations à visiter en 2019 par le New York Times et Capitale Européenne du Smart Tourism, a connu une année dynamique côté tourisme. L’aéroport Lyon Saint-Exupéry a dépassé les 11,7 millions de passagers (+6 % sur l'année), dont 52 % de Français. Les hôtels lyonnais ont enregistré 5,2 millions de nuitées( +3,8 % par rapport à 2018) et un taux d'occupation de plus de 70 % (+3,3 points en un an).

Dans le même temps la fréquentation des musées a atteint les 1,7 millions de visiteurs et les attractions 909 431 visiteurs.

Enfin concernant le tourisme d’affaires, il a affiché une augmentation de +7.5 % par rapport à 2018. Lyon a accueilli 145 congrès associatifs en 2019, soit +64 % (226 590 journées congressistes gagnées).