D'où venait la forte odeur de gaz qu'on a pu sentir au sud de Lyon ?

Une odeur de gaz a pu être sentie dans le sud de Lyon ce lundi, mais aussi dans la Loire. D'où venait cette odeur ?

Ce lundi soir, certains habitants au sud de Lyon, mais aussi jusque dans la vallée du Gier dans la Loire ont pu s'inquiéter de sentir une odeur de gaz. Les pompiers des secteurs ont été submergés d'appel, faisant face à des habitants qui se demandaient s'il s'agissait d'une fuite.

Selon la préfecture de la Loire, une entreprise du Rhône a laissé s'échapper du "mercaptan". Ce dernier sert à parfumer le gaz de ville pour savoir lorsqu'il y a une fuite et c'est pour cela que l'odeur a inquiété plus d'une personne. L'odeur s'est déplacée dans la vallée du Rhône, mais selon la préfecture, "le mercaptan est sans danger pour la population et totalement inoffensif". Une information à relativiser, car même si ce lundi soir, la concentration était effectivement inoffensive, à haute dose, le mercaptan est toxique.