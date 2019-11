Cyclistes de la métropole de Lyon, donnez votre avis sur l'expérience vélo

L'enquête Baromètre des villes cyclables touche bientôt à sa fin. Les cyclistes sont appelés à donner leur avis sur les usages vélos dans leur ville. Néanmoins pour que les communes soient prises en compte, il faut suffisamment de participants, ce qui n'est pas toujours les cas dans la métropole de Lyon.

Après l'édition de 2017 où Lyon s'était classée 5e du classement des cités de plus de 250 000 habitants, la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB) a relancé son baromètre des villes cyclables. Cette grande enquête nationale vise à refléter "la cyclabilité des villes françaises en créant de la "science cyclable" à partir de l'expression massive du ressenti des usagers du vélo”, selon La ville à Vélo. En 2017, 113 000 réponses avaient été collectées, ce chiffre est déjà largement battu avec 140 000 avis donnés à quelques jours de la fin de cette campagne.

Des villes de la métropole qui n'ont pas encore dépassé le quota

Les cyclistes ont ainsi jusqu'au 30 novembre pour répondre aux questionnaires en ligne sur le site parlons-velo.fr et donner leur opinion sur leur expérience vélo. À noter, si vous traversez plusieurs communes, il peut être pertinent de voter pour chaque ville, ce qui permettra de dresser une carte encore plus détaillée de l'expérience cyclable.

Seules les villes qui recevront plus de 50 votes seront intégrées, ce qui n'est pas encore le cas de certaines villes en périphérie de Lyon, à l'image de la Mulatière, pourtant nœud majeur du sud de l'agglomération, Craponne, Saint-Fons, Décines, ou Saint-Cyr et Collonges-au-Mont-d'Or.

Les résultats seront dévoilés le 6 février 2020, quelques semaines avant les élections, livrant ainsi un outil important en matière de ressenti général, sécurité, confort, stationnement et services et importance du vélo dans l'ensemble des villes qualifiées en France. Elles sont déjà plus de 400 contre 316 en 2017, témoignant d'un intérêt soutenu sur la question vélo.

Pour voter, il suffit de cliquer sur ce lien ici.