Croix-Rousse : fin de la vogue des marrons ce dimanche

Les carrousels sont toujours présents pour le plus grand plaisir des plus petits – © Romane Guigue

Après plus d’un mois de festivités, les stands de la vogue des marrons vont se retirer dès ce soir.

La Croix-Rousse s’apprête à retrouver ses bonnes habitudes. La grande place sera prochainement désertée, et les habitants pourront espérer de nouveau passer des week-ends plus tranquilles. Après un peu plus d’un mois de festivités hautes en couleurs, la vogue des marrons s’apprête à prendre fin. Dès ce soir, 21h, les stands de tir à la carabine et autres pêches aux canards laisseront de nouveau place au traditionnel marché. Pour le bonheur des uns, et pour le malheur des autres.

Alors qu’elle fêtait cette année sont 151e anniversaire, la vogue des marrons suscite quelques désapprobations de la part de certains riverains : trop bruyante, trop lumineuse, trop étendue dans le temps… Pourtant, ce sont des milliers de visiteurs qui se rejoignent à la Croix-Rousse pour profiter des plaisirs régressifs de la fête foraine. Pour tous ceux qui ne pourraient pas profiter de cette dernière journée, pas de panique, elle devrait être de retour l’année prochaine.