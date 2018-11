Créatrice lyonnaise : Myrtille Crabières, la petite main de Phileas

Elle doit son nom au personnage de Jules Verne. La jeune marque de Myrtille Crabières garantit douceur et sobriété, le tout fait main. Depuis quatre ans, Phileas Handmade propose textiles, déco et désormais papeterie dans un univers inspiré de la nature.

Il vous reste 74 % de l'article à lire.

Article réservé à nos abonnés. Connectez vous si vous êtes abonnés

OU

Abonnez-vous

C’est après de longues heures à traîner sur Pinterest que la jeune créatrice de Phileas Handmade lance sa première collection. En 2014, elle n’a pas encore 25 ans lorsqu’elle ouvre sa boutique en ligne, où elle vend sa première gamme de coussins, “Bleu d’hiver”. “C’est venu assez naturellement. Je me suis dit : Pourquoi pas moi ?” Comme je ne me voyais pas faire les choses à demi, je me suis investie à fond dans ce nouveau projet”, se souvient Myrtille Crabières. Passionnée de papeterie, elle pense d’abord à la confection de carnets, mais retourne finalement à ses premières amours : le textile. “C’était plus logique, puisque je viens d’un BTS Design de mode et que j’ai fait un stage chez Alexis Mabille.” Mais elle ne parvient pas à se sentir à l’aise dans un milieu qui ne lui ressemble pas.