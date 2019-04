Créateurs lyonnais : Laurent Jacoud, un rayon de Solex sur les Pentes

Laurent Jacoud est un peu le docteur Frankenstein de la Croix-Rousse. Artisan en signalétique la semaine, il passe ses week-ends dans l’ombre de son atelier à assembler des pièces de vieux vélos pour créer des engins aux formes curieuses et au design original. Objets de collection uniques remplis d’histoire.

Aussi loin qu’il se souvienne, Laurent a toujours travaillé de ses mains. Fils d’ébéniste et petit-fils de charron, cet artisan originaire de Saint-Symphorien-sur-Coise a passé sa jeunesse à sculpter le bois dans l’atelier familial avant de se lancer à son compte dans la signalétique. Depuis vingt-cinq ans, il soude, cintre, peint et découpe la matière dans son atelier du plateau de la Croix-Rousse et vend le fruit de son travail à des institutions, des designers ou des artistes. Ce qu’il ne dit pas à tout le monde, c’est que la porte de bois rouge de sa fabrique, rue Duviard, ouvre en réalité sur deux ateliers. Le premier accueille son activité principale, l’affichage, qui occupe chacune de ses semaines de travail ; le second, niché à l’étage derrière un rideau de tissu, est le laboratoire de ses créations les plus folles, dont la réalisation accapare ses week-ends.

Cintré

Dans un capharnaüm organisé, Laurent s’adonne sur son temps libre à ce qui est devenu une passion il y a six ans : le vélo. Sous les poutres qui soutiennent le plafond, l’artiste-artisan retape de vieux cycles pour en faire des objets uniques, de collection. “C’est parti d’une idée toute simple, en 2012. Je voulais faire du vélo avec mon fils. Plutôt que d’aller acheter un vélo neuf, je me suis dit : pourquoi pas m’en fabriquer un ? Alors je l’ai fait, et je n’ai pas réussi à m’arrêter depuis !” plaisante Laurent entre deux bouffées de cigarette, fier de présenter ses créations.

Dans le petit village qu’est la Croix-Rousse, ils ne sont pas nombreux à connaître “Rita Recycle”, la marque qu’il a créée pour ses vélos de collection. “Je n’ai jamais cherché à faire de la communication. Les gens que je connais passent de temps en temps et me laissent leurs vieux vélos. Ils savent que je fais ça pour le plaisir et que je ne suis pas dans l’urgence. Les vélos que je retape ont tous un nom et une histoire. Je mets beaucoup de temps à les finir car je suis un grand malade : je peux passer des heures à polir une vis. Et puis la plupart des pièces ne se trouvent plus dans le commerce, alors je les fabrique”, explique-t-il en montrant un superbe deux-roues aux manchons de bois sculptés, garde-boue cintrés en chêne avec éclairage discret sur les roues, cadre impeccablement découpé et pochette de cuir cousue main. La bicyclette porte bien son nom : le Dandy.

Le Molgome et la Gazelle

Aux côtés de l’élégante petite reine, une dizaine d’engins tout aussi curieux les uns que les autres sont alignés dans l’atelier. Sur le Molgome (“mollet” en patois des monts du Lyonnais) Laurent explique qu’il faut faire chauffer les cuisses pour avancer car les pédales sont directement montées sur les roues. On va plus vite sur la Gazelle, à l’allure fine et élancée, et on est assis un peu bas dans le Tricycle, qui transporte une vieille caisse militaire de métal. Au centre de la pièce, l’artiste présente avec fierté “une pièce rarissime”, l’Hirondelle. Posées sur un superbe cadre vert foncé, deux poignées de bois agrippent la fourche chromée de l’engin, qui arbore un emblème doré sur lequel est gravé le petit oiseau migrateur. “Quand un passant vous regarde sur ce vélo, il a l’impression que quelque chose est étrange mais n’arrive pas à dire quoi. En fait, c’est parce qu’on pédale à l’envers !” révèle Laurent, qui explique avec enthousiasme l’origine de cette étrangeté : “C’était à l’époque où on n’avait pas inventé les dérailleurs, on changeait de vitesse en rétropédalant.”

Manufrance, Rigollet, Hercules…

La visite se termine devant un spécimen tout aussi rare, estampillé “Hercules”. Un centenaire au cadre bleu électrique auquel son assise de cuir blanc donne un côté très chic. “Hercules, c’est une marque introuvable en France, souligne Laurent. Le vélo date des années 1960, il a été importé directement d’Angleterre et il est assez unique en son genre.” On sent bien que ce passionné pourrait rester la journée à nous parler de ses deux-roues et à nous raconter des anecdotes sur l’histoire du cycle.

“Je ne jette rien, à part ce qui est neuf !” s’amuse-t-il. En effet, le seul point commun de ses délirantes créations est l’utilisation systématique de pièces d’époque. Manufrance, Rigollet, Hercules… On retrouve, gravées sur ses créations, des marques de cycles aujourd’hui disparues, témoins de la Belle Époque, des années 1920 ou des Trente Glorieuses. Pour lui, pas question de se lancer dans la réparation et l’entretien de vélos contemporains – “déjà, parce que je n’ai pas l’habilitation, et puis parce que ça ne m’intéresse pas !”

Pour l’heure, Laurent Jacoud se satisfait de sa situation. Son activité principale lui permet d’exercer sans pression ses mains d’artiste sur son temps libre, pendant lequel il continue de transformer de vieux bouts de métal rouillés en véritables objets d’art vintage. Exposés à l’abri des regards dans le salon de particuliers, ou à la vue de tous derrière les vitrines de magasins, ils ont cela de particulier qu’on peut lire dans leurs formes la passion de l’artisan qui les a assemblés, et imaginer au contact de leurs poignées les dizaines de mains qui s’y sont accrochées.

CARTE D’IDENTITÉ DE LA MARQUE

Créateur : Laurent Jacoud / Marque : Rita Re-cycle / Facebook : Rita Recycle / Atelier : 7 rue Duviard, Lyon 4e

[Article publié dans Lyon Capitale n° 787 – Avril 2019]