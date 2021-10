Ce lundi 25 octobre, une entreprise lyonnaise spécialisée a annoncé avoir franchi une grande étape scientifique dans la recherche sur l'infection du Sars-Cov2, virus responsable du COVID-19.

L'entreprise lyonnaise GenOway annonce avoir franchi une étape majeure dans la recherche sur le virus covid-19. Cette entreprise est spécialisée dans le développement de modèles de recherche précliniques génétiquement modifiés. Elle a développé une façon de reproduire sur une souris les symptômes les plus graves du coronavirus chez l'homme.

En d'autres termes, l'entreprise souhaitait fournir aux scientifiques un moyen "de prédire de façon fiable l’efficacité et l’innocuité de nouveaux traitements pour lutter contre ces infections". Ainsi, grâce à une greffe du système immunitaire humain sur des souris, les laboratoires vont pouvoir tester l'efficacité de nouvelles stratégies, notamment pour traiter le Covid long.

Cette avancée "permettra également d’étudier les infections par d’autres types de coronavirus et d’en évaluer la dangerosité, les symptômes potentiels associés et d’élaborer de façon préventive des vaccins et des traitements", affirme l'entreprise.