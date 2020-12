Covid-19 : le président de Lyon I espère une réouverture des campus en 2021

Réélu président de Lyon I en décembre 2020, Frédéric Fleury revient pour Lyon Capitale sur une année universitaire hors-norme. Elle a en effet été marquée par l’apparition de l’enseignement à distance en raison de la covid-19, mais aussi de l’abandon de l’Idex, un projet avorté qui va impacter les finances de Lyon I.

Lyon Capitale : comment envisagez-vous la reprise des cours en janvier 2021 ?

Frédéric Fleury : Nous nous projetons sur différents scénarios qui vont de l’apaisement avec un retour des enseignements à une troisième vague et la poursuite du distanciel. Nous avions déjà procédé de la sorte sur la rentrée de septembre.

Demandez-vous la réouverture des campus à la rentrée de janvier 2021 ?

Nous souhaitons un retour des étudiants sur le campus dès que les conditions le permettent. Nous ne souhaitons pas que les universités soient traitées différemment des collèges, lycées ou écoles primaires. Les universités sont un peu trop stigmatisées comme des foyers de contamination alors que ce n’est pas le cas. Au sein de Lyon I, nous avons suivi la situation de près et nous n’avons pas eu de taux de prévalence de la population étudiante ou de notre personnel différent de la situation nationale. Si en début d’année, l’épidémie continue de régresser localement, nous pouvons envisager une part plus importante d’enseignement en présentiel avec des demi-jauge afin que les étudiants ne soient plus isolés.