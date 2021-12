Covid-19 : le pass sanitaire de plusieurs milliers de + de 65 ans sera désactivé ce mercredi

Emmanuel Macron l'avait annoncé lors de son allocution le 9 novembre. Les + de 65 ans doivent faire une dose de rappel pour conserver leur pass sanitaire après le 15 décembre. Le 15 décembre, on y est.

Les + de 65 ans doivent donc faire une dose de rappel pour conserver leur pass sanitaire à partir du 15 décembre. En résumé, vous avez 7 mois depuis la dernière injection pour effectuer votre rappel (tout en sachant que la dose de rappel est possible à partir de 5 mois après la dernière dose).

Dans le cas contraire, le pass sanitaire des + de 65 ans sera désactivé. "D'après nos informations, 400.000 Français de plus de 65 ans qui sont éligibles à la dose de rappel ne l'ont toujours pas faite, sept mois après leur dernière injection", a expliqué ce mardi 14 décembre le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Selon le ministère de la Santé, cela représente 12 % de personnes éligibles de 80 ans et plus et 10 % des 65/79 ans.

Cette mesure de suspension du pass sanitaire sera étendue à tous les Français de + de 18 ans à partir du 15 janvier.