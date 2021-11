Covid-19 : le centre de vaccination d'Ecully devait fermer le 23 décembre, il va rester ouvert

Le centre de vaccination d'Ecully rouvrira finalement à partir de début janvier 2022.

Après les nouvelles annonces gouvernementales, et l'ouverture de la 3e dose pour tous, le centre de vaccination d'Ecully, près de Lyon, va rester ouvert début 2022. "A partir du moment où l’on prend l’engagement de protéger la population en ouvrant un centre de vaccination, on ne se s’arrête pas à mi-chemin. Nous participerons donc à l’effort collectif en maintenant ce centre qui a déjà contribué à la campagne de vaccination dans l’ouest lyonnais avec plus de 62 000 doses administrées. Nous sommes collectivement engagés dans cette campagne de rappel : les citoyens en sa vaccinant toujours plus nombreux, et les collectivités en leur permettant cet accès au vaccin", explique le maire d'Ecully, Sébastien Michel, dans un communiqué.

Après une pause entre le 23 décembre et le 3 janvier, le centre réouvrira jusqu’au 31 mars 2022. "Une quinzaine de professionnels de santé (infirmières, médecins dont certains retraités) s’y relaient pour assurer des vacations de vaccinations en optimisant au mieux les amplitudes horaires et les flacons avec pour objectif de ne gaspiller aucune dose", explique la mairie d'Ecully.

