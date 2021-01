Covid-19 : au tour des sapeurs-pompiers du Rhône d’être vaccinés

Le ministre de la Santé, Olivier Véran l’avait annoncé, après les soignants à risques, au tour des pompiers et aides à domicile de plus de 50 ans d’être vacciné. Pour les sapeurs-pompiers du Rhône, la campagne débute le 12 janvier.

Le Service Départemental-Métropolitain d'Incendie et de Secours l’a officiellement annoncé, il va organiser la vaccination contre le Covid-19 des sapeurs-pompiers du département à partir du 12 janvier. La campagne sera basée sur le volontariat. Un centre de vaccination va être activé au Service de Santé et de Secours Médical, à Saint-Priest.

[VACCINATION] 💉 Conformément aux directives nationales, le @SDMIS69 en accord avec les autorités sanitaires va organiser la vaccination des sapeurs-pompiers pour lutter contre l’épidémie de COVID-19 sur la base du volontariat dès le mardi 12 janvier 2021 #vaccincovid #santé pic.twitter.com/ep8fTHU4oV — SDMIS (@SDMIS69) January 9, 2021

C’est la suite logique des déclarations du ministre de la Santé, Olivier Véran, le 5 janvier. Il révélait l’ouverture à la vaccination des pompiers et aides à domicile, après celle des soignants, de plus de 50 ans. La priorité est, pour le moment, donnée aux personnes à risques, les plus exposées aux malades. D’ici la fin janvier, la vaccination sera étendue aux personnes âgées de plus de 75 ans. Pour ce faire, 300 centres de vaccination doivent ouvrir sur tout territoire.