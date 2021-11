Covid-19 : à partir de quand le pass sanitaire des + de 65 ans pourrait être désactivé, les précisions du gouvernement

Emmanuel Macron a annoncé mardi soir que les + de 65 ans doivent faire une dose de rappel pour conserver leur pass sanitaire après le 15 décembre. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a apporté des précisions ce mercredi matin.

Si 50 millions de Français sont totalement vaccinés, "6 millions de Français n'ont pas encore reçu une dose de vaccin : vaccinez-vous, vaccinez-vous pour vous", a insisté le président de la République mardi soir lors de son allocution, en rappelant qu'il y avait "11 fois moins de chances d'aller en soins critiques grâce à la vaccination".

Mais l'une des annonces fortes du président de la République concerne la 3e dose, ou la dose de rappel. "Toutes les études montrent qu'après six mois d'injection de vaccin, l'immunité diminue", a ajouté Emmanuel Macron, en annonçant :

- le maintien du pass sanitaire conditionné à la dose de rappel pour les plus de 65 ans à partir du 15 décembre

Les + de 65 ans doivent donc faire une dose de rappel pour conserver leur pass sanitaire à partir du 15 décembre. A cette heure, 3,2 millions d'habitants âgés d'au moins 65 ans ont reçu une dose de rappel. Soit un peu plus de 50 % de ceux complètement vaccinés il y a au moins six mois.

Vous avez 5 semaines pour réaliser votre appel (lorsque 6 mois sont passés après la 2e dose)

Ce mercredi matin, sur France Info, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a apporté des précisions : "à partir du 15 décembre, pour ceux qui auront plus de 65 ans et qui auront eu leur schéma vaccinal complet depuis six mois et cinq semaines, leur pass sanitaire se désactivera s'ils ne font pas leur dose de rappel". Autrement dit, "si vous avez plus de 65 ans, que vous avez réalisé votre deuxième dose il y a six mois, vous avez cinq semaines pour réaliser votre rappel".

