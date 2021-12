Covid-19 à Lyon : nouvelle opération de vaccination nocturne à la Part-Dieu ce jeudi 

Ce jeudi 30 décembre, le centre commercial de la Part-Dieu, dans le 3e arrondissement de Lyon, va une nouvelle fois se transformer en centre de vaccination nocturne, avec et sans rendez-vous pour les 30 ans et plus.

Le centre de vaccination de Lyon Part-Dieu sera ouvert en nocturne ce jeudi 30 décembre, de 19 à 23 heures. Une opération similaire avait été organisée le 23 décembre dernier. Toute personne âgée de 30 ans et plus pourra venir se faire vacciner pour une première, une deuxième ou une troisième dose. En effet, le vaccin administré ce jeudi soir étant le Moderna, les plus jeunes ne pourront pas profiter de cette soirée de vaccination, la Haute autorité de santé ayant estimé que la balance-bénéfice-risque n'est pas favorable chez les moins de 30 ans en raison de risques de myocardites et péricardites.

Depuis l'ouverture du site, le 15 décembre au niveau 2 du centre commercial de la Part-Dieu, 750 personnes par jour peuvent s'y faire vacciner. Pour y recevoir une dose de vaccin lors de la nocturne ou lors des heures d'ouverture habituelles (9h à 19h), sont nécessaires une carte d'identité, une carte vitale et l'attestation de sa dernière injection de vaccin contre le covid-19.

À noter que le centre sera fermé les 1er et 2 janvier, avant de fermer définitivement le 8 janvier.

