La Foire de Lyon aura bel et bien lieu... et les dates sont connues

Le centre de convention et d’expositions Eurexpo en 2018. Photo d’archives

Alors que l'édition 2021 a dû être annulée à cause de la crise sanitaire, la Foire de Lyon reprend ses droits du 18 au 28 mars 2022 à Eurexpo.

"Et si on se retrouvait enfin ?", titre la Foire de Lyon sur Twitter. Le rendez-vous semble pris. La Foire de Lyon aura bien lieu à Eurexpo du 18 au 28 mars 2022. Après l'édition 2021 annulée à cause du covid-19, cette nouvelle édition réunira plusieurs univers comme le shopping, la maison, ou encore la gastronomie.

D'autres événements intégrés à l'évènement, comme Innova’Lyon, Little Big Fair et Kidexpo Lyon devraient également faire leur retour. L'objectif : mettre en avant de nombreux acteurs de l'écosystème associatif, économique et culturel lyonnais.

Des tarifs réduits pour accéder au salon sont disponibles jusqu'à mardi 25 janvier au soir, sur la billetterie du site de la Foire de Lyon à retrouver ici.

