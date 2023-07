Course poursuite Route de Lyon, trois hommes interpellés

Trois individus interpellés pour vol avec dégradation dans des véhicules, l'un d'eux est déféré en comparution immédiate.

À l’arrivée de la police, les trois individus ont pris la fuite en voiture, roulant droit sur les fonctionnaires à pied qui ont été obligés de s’écarter de la trajectoire pour ne pas se faire percuter.

Après une courte poursuite, la voiture des fuyards finit sa course sur l’enrochement d’un rond-point. Facilement interpellés, ils sont emmenés en garde à vue. Le conducteur de 43 ans, connu des services de police a avoué les vols, le délit de fuite, la mise en danger des agents et dédouane ses comparses. Les deux passagers sont libérés et le conducteur, après une nuit au poste, est déféré au parquet de Lyon ce jeudi en comparution immédiate.