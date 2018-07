Coupe du monde à Lyon : les Lyonnais toujours en folie à la mi-temps

La France mène (2-1) ce match de finale de la Coupe du monde face à la Croatie et la foule se réjouit sur la place Bellecour.

Malgré les revirements météorologiques et la menace de la pluie et de l’orage, l’ambiance est toujours au rendez-vous dans la fan zone de la place Bellecour. Les supporters se sont rassemblés en masse pour visionner cette première mi-temps. Le stress était à son comble et les Lyonnais sont passés par tous les états : de l’exaltation de l’ouverture du score par la France à la tension après l’égalisation croate, chaque action est accompagnée de son lot de réactions : chants de supporters, fumigènes bleus et rouges, pétards… Les Lyonnais sont déchaînés pour cette finale et rien, ni même le mauvais temps, ne peut les distraire de ce match décisif pour l’équipe de France.

Suivez en direct l'ambiance du match et les festivités à Lyon via le live de Lyon Capitale.