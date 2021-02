Coup de filet anti-drogue à Lyon : 223 kg de résine de cannabis saisis

Trois hommes ont été arrêtés fin janvier dans le cadre d'une opération de police et 223kg de résine de cannabis ont été découverts.

Le vendredi 29 janvier dernier, les enquêteurs de la Direction départementale de la sécurité publique du Rhône ont interpellé deux personnes qui importaient sur le territoire français une forte quantité de produits stupéfiants. Deux interceptions étaient réalisées à quelques minutes d’intervalle par les policiers de la Sûreté départementale dans plusieurs véhicules transportant les stupéfiants. Les enquêteurs y ont découvert 223kg de résine de cannabis.

Son conducteur, un trentenaire originaire du Rhône et défavorablement connu des services de police, était interpellé sur l'air Tavel-Sud (A9) sans avoir le temps d’opposer de résistance. Le chauffeur du véhicule, chargé de lui ouvrir la route, a lui été interpellé sur l’aire de Mornas (autoroute A7). Cet homme de 24 ans, originaire de l’agglomération lyonnaise, avait déjà été mis en cause en 2019 pour des faits similaires.

Les enquêteurs s’intéressaient depuis plusieurs semaines à ces deux individus soupçonnés d’avoir réalisé depuis la fin de l’automne 2020 d’autres trajets en provenance d’Espagne. Ils utilisaient notamment des véhicules volés et faussement immatriculés.

Le samedi 30 janvier au matin, les enquêteurs interpellaient un troisième mis en cause à Chambéry (74). Au domicile de cet homme de 24 ans, les policiers lyonnais retrouvaient deux armes de poing, des munitions et près de 3.000€ en espèces. À l’issue de près de 96h de garde à vue, les trois mis en cause ont été déférés au parquet du tribunal judiciaire de Lyon et ont été placés en détention dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire.