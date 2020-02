Coronavirus : une cellule spéciale à l'EM Lyon

L'école lyonnaise EM Lyon, qui possède un campus à Shanghai, a mis en place des mesures concernant l'épidémie de coronavirus.

Dans un communiqué publié ce mardi, l'école de commerce EM Lyon a déclaré avoir “en lien avec les autorités compétentes, les directions des établissements d’enseignement supérieur français et les associations internationales, mis en place, au sein de l’école, une cellule de travail multidisciplinaire qui suit quotidiennement le sujet du Coronavirus et engage des mesures de prévention et d’accompagnement”.

Tous les déplacements prévus en Chine au 1er semestre 2020 ont été annulés. “Le directoire d’emlyon business school a pris la décision de ne pas envoyer d’étudiants, de participants ni de salariés en Chine pour le premier semestre 2020. Cela inclut le semestre de printemps sur notre campus de Shanghai (optionnel ou obligatoire), les échanges académiques ainsi que les “learning trips”, a ajouté l'école.

Des mesures sanitaires renforcées ont aussi été mises en place sur tous les campus depuis deux semaines “via des actions de prévention, d’affichage et le renforcement du dispositif d’entretien des espaces.” Actuellement aucun étudiant des campus marocain et français d’emlyon business school n’est en Chine au titre des échanges académiques.