Coronavirus : une 2e vague jusqu'en janvier selon des chercheurs lyonnais

D'après une modélisation sur l'évolution de l'épidémie de Covid-19, réalisée avec la collaboration de chercheurs lyonnais, la 2e vague en Europe pourrait durer jusqu'en janvier.

Deux scientifiques de l’IP2I (CNRS/Université Claude Bernard Lyon 1), en collaboration avec un chercheur de l’Université du Sud du Danemark et de l’Université Federico II de Naples, ont développé une nouvelle modélisation mathématique, inspirée par la physique des hautes énergies, pour prédire les prochaines vagues liées à la pandémie de Covid-19 (étude en anglais à retrouver ici). Selon cette modélisation et sur la base des taux d'infection et des déplacements à l'intérieur et entre les pays européens entre mars et juillet 2020, la 2e vague de contamination du Covid-19 va avoir lieu “entre juillet 2020 et janvier 2021”.

Les chercheurs expliquent cependant “qu'il n’est pas possible de prédire l’ampleur de cette deuxième vague ni quand le prochain pic d’infection aura exactement lieu en France”. Et d'ajouter : “néanmoins, les simulations effectuées soulignent l’importance des comportements humains pour ralentir la pandémie. Selon ces travaux, le moment précis des pics des taux d'infection pour chaque pays pourrait être contrôlé par le biais de la distanciation sociale, du contrôle des « clusters » locaux et des mesures de contrôle aux frontières.” Cette étude a été publiée ce mercredi 23 septembre dans Scientific Reports.