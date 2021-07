Coronavirus : pour pousser les Français au vaccin, le gouvernement multiplie les formules de communication

"Le vaccin est 95 % efficace contre les formes graves, 100 % efficace contre le confinement", martèle ce jeudi Olivier Véran, sur Twitter. Le ministre de la Santé hausse le ton alors que le variant Delta est de plus en plus présent en France. La hausse du nombre de nouveaux cas s'accélère depuis plusieurs jours en France. Avec 2700 nouveaux cas en moyenne par jour. En hausse dans presque toutes les régions.

"Le vaccin est un petit pas pour soi, un grand pas pour l'immunité"

Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement

Le vaccin, c'est "un petit pas pour soi, un grand pas pour l’immunité", renchérit Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Le gouvernement veut absolument accélérer le rythme de la vaccination pour éviter de prendre de nouvelles mesures restrictives.

Beaucoup plus contagieux, le variant Delta inquiète toute la planète. Au Royaume-Uni, ce sont désormais 27 000 nouveaux cas quotidiens qui sont comptabilisés en moyenne. L'épidémie repart également au Portugal, où le couvre-feu a été réinstauré dans un certain nombre de grandes villes et en Catalogne, en Espagne, où les discothèques vont refermer dès ce week-end. Le nombre de nouveaux cas est notamment en hausse chez les jeunes, les moins vaccinés pour le moment.

Dans le Rhône, d'après des chiffres arrêtés au 5 juillet :

966 566 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin

soit 51,5 % des habitants du Rhône qui ont reçu au moins une dose de vaccin

670 789 personnes sont complètement vaccinées

soit 35,8 % des habitants du Rhône totalement vaccinés

Par âge, dans le département du Rhône, au 5 juillet :

82 % des + de 80 ans ont reçu au moins une dose (76 % sont complètement vaccinés)

93 % des 75-79 ans ont reçu au moins une dose (88 % sont complètement vaccinés)

88 % des 70-74 ans ont reçu au moins une dose (82 % sont complètement vaccinés)

79 % des 60-69 ans ont reçu au moins une dose (68 % sont complètement vaccinés)

75 % des 50-59 ans ont reçu au moins une dose (57 % sont complètement vaccinés)

62 % des 40-49 ans ont reçu au moins une dose (37 % sont complètement vaccinés)

52 % des 30-39 ans ont reçu au moins une dose (27 % sont complètement vaccinés)

49 % des 25-29 ans ont reçu au moins une dose (24 % sont complètement vaccinés)

43 % des 18-24 ans ont reçu au moins une dose (19 % sont complètement vaccinés)

17 % des 12-17 ans ont reçu au moins une dose (2,5 % sont complètement vaccinés)

Lire aussi : Coronavirus : menace du variant Delta, tous les chiffres à retenir sur la vaccination à Lyon, dans le Rhône et en France