Coronavirus : pas de fermeture de restaurants, Lyon ne devrait pas passer en alerte maximale ce jeudi

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, doit faire un nouveau point sur l'épidémie de coronavirus ce jeudi. La semaine dernière, il avait fait des annonces détonantes, avec notamment la fermeture des bars et des restaurants à Marseille. Lyon devrait échapper à une telle sentence ce jeudi. Pour l'instant.

Mercredi dernier, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a annoncé que Lyon était désormais en zone rouge renforcée. Ainsi, depuis lundi, les bars doivent fermer au maximum à 22h à Lyon, les salles de sports et les gymnases sont fermés. Le virus circule de plus en plus à Lyon et dans la Métropole de Lyon (lire ici).

Lyon en zone rouge renforcée, comme Paris et d'autres métropoles, mais Marseille en alerte maximale. A Marseille, bars et restaurants sont fermés pour une semaine depuis lundi. A Lyon, patrons de bars et restaurateurs craignent que la même sentence tombe dans la capitale des Gaules (lire notre reportage ici).

Pas de passage de zone rouge renforcée à écarlate pour l'instant

La prise de parole d'Olivier Véran, ce jeudi, ne devrait pas aller en ce sens. Pas pour l'instant. Pas dès ce jeudi.

"Aucune nouvelle ville ne passera en alerte maximale ce jeudi", affirme RTL ce jeudi matin. Pas de fermeture de bars et de restaurants donc, imminente, à Lyon ou à Paris. Nous avons également les mêmes retours pour Lyon où la fermeture totale des bars et des restaurants n'est pas envisagée, pour l'instant. Et ce malgré une hausse, encore, de certains indicateurs, comme le taux d'incidence et le taux de positivité.

Davantage de concertation avec les élus locaux

Le Premier Ministre, Jean Castex, va faire le point ce jeudi avec Grégory Doucet, le maire de Lyon, Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon et Pascal Mailhos, le préfet du Rhône, sur la situation dans la Métropole de Lyon.

Les élus locaux ont beaucoup reproché au gouvernement un criant manque de concertation avant les nouvelles mesures annoncées la semaine dernière. Le gouvernement semble désormais vouloir beaucoup plus les impliquer.

