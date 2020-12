Coronavirus : moins de 500 personnes en réanimation dans la région ce dimanche matin

Le nombre de personnes en réanimation des suites du coronavirus est passé sous la barre des 500 ce dimanche 13 décembre dans les hôpitaux de la région. Les chiffres tendent maintenant à se stabiliser à un niveau élevé dans le Rhône et particulièrement en Isère.

Partout en France, on observe une baisse du nombre de patients hospitalisés et en réanimation des suites du coronavirus. Mais cette baisse est de plus en plus difficilement perceptible et les chiffres stagnent, particulièrement en Auvergne-Rhône-Alpes, région la plus touchée par cette deuxième vague de coronavirus. Dans la région, les chiffres ont bien diminué depuis le pic de mi-novembre et le nombre de nouvelles admissions en réanimation est même passé sous la barre des 500 patients ce dimanche 13 décembre.

D'une manière générale, le nombre de patients dans les hôpitaux se stabilise désormais à un niveau encore bien trop élevé dans la région. L'Isère est le département le plus touché ces derniers jours, avec plus de nouvelles hospitalisations et de nouvelles admissions que le Rhône, bien plus densément peuplé.

En prévision de fêtes de fin d'année susceptibles de faire repartir l'épidémie, le réveillon du jour de l'an se fera sous couvre-feu (lire ici). Noël en revanche, a obtenu une dérogation... Quelle est la situation ce dimanche 13 décembre au matin dans les hôpitaux du Rhône et d'Auvergne-Rhône-Alpes ?

Le bilan ce dimanche 13 décembre au matin dans les hôpitaux de la région :

4587 personnes sont actuellement hospitalisées (-54 en 24h)

139 nouvelles hospitalisations en 24h

498 personnes dans les services de réanimation (-2 en 24h)

27 nouvelles admissions en réanimation en 24h

34 nouveaux décès en 24h

5937 décès depuis le début de l'épidémie

Le bilan ce dimanche 13 décembre au matin dans les hôpitaux du Rhône :

1144 personnes sont actuellement hospitalisées (-12 en 24h)

30 nouvelles hospitalisations en 24h (44 en Isère)

143 personnes dans les services de réanimation (-6 en 24h)

5 nouvelles admissions en réanimation en 24h (autant en Haute-Savoie et 7 en Isère)

12 nouveaux décès en 24h

1672 décès depuis le début de l'épidémie

