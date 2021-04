Coronavirus : Lyon reconfiné, les bibliothèques de la ville vont rester ouvertes

A partir du mardi 6 avril, les bibliothèques de Lyon vont s'adapter aux nouvelles restrictions sanitaires. Elles vont rester ouvertes. Avec des horaires adaptés.

Les bibliothèques de Lyon vont rester ouvertes, insiste la BM de Lyon dans un mail adressé à ses lecteurs. Le nombre de personnes présentes simultanément sera limité pour permettre le respect de la distanciation physique. "Les capacités d’accueil des bibliothèques sont limitées : nous vous invitons à venir dans la mesure du possible seul et à limiter votre durée de séjour", explique la BM de Lyon.

Les horaires seront ainsi adaptés. Ainsi, la BM de la Part-Dieu sera ouverte du mardi au samedi de 13h à 18h

"L'emprunt de documents, le travail et la consultation sur place, l'utilisation de postes informatiques ainsi que de la WiFi demeurent possibles, et les visites guidées des expositions Cheyne et Jacqueline Salmon sont maintenues", poursuit la BM. En revanche, "la mise de côté des documents du silo moderne et la distribution du dépôt légal et du fonds régional sont arrêtées pendant la période", dixit la bibliothèque.

Les bibliothèques d'arrondissement seront elles fermées le mardi et ouvertes les après-midi du mercredi, du jeudi, du vendredi et du samedi.