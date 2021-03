Coronavirus : Lyon reconfiné, le bilan ce lundi matin dans les hôpitaux du Rhône et de la région (graphique)

Quelle est la situation ce lundi dans les hôpitaux de Lyon et de la région ? Une situation plutôt stable, pour l'instant. Mais avec la remontée du taux d'incidence, la région s'attend à une arrivée en nombre de nouveaux patients ces prochains jours. A Lyon, les HCL ouvrent des nouveaux lits de réanimation.

"Nous avons pris la décision en début de semaine (dernière), compte-tenu de la situation - marquée à la fois par l’accélération de la progression du taux d’incidence, l’accélération de la progression de ce taux d’incidence dans la population jeune (les jeunes adultes) et l’augmentation de la pression hospitalière c’est-à-dire une plus grande sollicitation de nos unités de réanimation et de surveillance continue - de réaugmenter le nombre de nos lits de soins critique dans les Hospices civils de Lyon", nous expliquait jeudi Raymond Le Moign, le directeur général des HCL (Hospices civils de Lyon), dans un entretien sur la situation dans les hôpitaux lyonnais.

