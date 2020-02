Coronavirus : Lyon impose une quarantaine aux agents et élèves "à risque"

En application des recommandations du ministère de la Santé, les élèves des écoles de Lyon et les agents municipaux de retour de “zones à risques” devront observer un délai de 14 jours avant de se présenter dans les établissements ou sur leur lieu de travail.

Des recommandations ont été émises par le ministère des Solidarités et de la Santé pour les personnes revenant des zones à risque de contamination du coronavirus COVID-19, (Chine, Singapour, de Corée du Sud et deux régions italiennes, la Lombardie et la Vénétie). Ces mesures vont être appliquées pour les enfants accueillis dans les crèches et ceux scolarisés dans les écoles primaires de Lyon ainsi que pour les agents municipaux ayant séjourné dans les zones considérées comme étant à risque.

"Ces personnes doivent se signaler"

Désormais, “ces personnes doivent se signaler et ne pas se présenter dans les établissements ou sur leur lieu de travail pendant les 14 jours qui suivent leur retour afin d’éviter toute chaîne de transmission du virus et ainsi de protéger les publics les plus vulnérables”, écrit la municipalité.

Les familles des enfants inscrits dans les crèches ont reçu un courrier les informant de ces consignes. Pour les écoliers, la ville de Lyon a relayé les recommandations transmises par l’Éducation nationale. Concernant les agents de la ville de Lyon, le dispositif a été rappelé ainsi que les mesures de prévention et d’hygiène habituelles pour limiter toute contagion en cas de grippe et autres virus respiratoires.

Par ailleurs, la Ville de Lyon “recommande aux personnes ayant séjourné dans les zones à risque de ne pas rendre visite à des personnes âgées accueillies dans les résidences sénior et en EHPAD de Lyon pendant les 14 jours suivant leur retour en France.”