Coronavirus : les HCL font le point sur la situation à Lyon 

Actuellement 661 malades du coronavirus Covid-19 sont pris en charge au sein des HCL et 579 personnels médicaux ont été testés positifs.

Actuellement 661 patients atteints du Covid-19sont pris en charge au sein des établissements des Hospices civils de Lyon. Parmi eux, 138 sont hospitalisés dans des services de réanimation et de surveillance continue. “Les patients atteints du Covid-19 demeurent, ce jour, majoritaires dans nos lits de soins critiques”, indiquent les HCL. Dans le Rhône, 1352 patients Covid-19 sont actuellement hospitalisés, dont 251 personnes dans des services de soins critiques.

Par ailleurs, 500 tests virologiques sont effectués chaque jour, notamment dans les Ehpad. “17 000 tests PCR ont déjà été réalisés par l’équipe de virologie des HCL depuis le début de la pandémie au profit des patients et des professionnels du CHU, ou d’établissements publics et privés partenaires”, précisent les hospices lyonnais. Concernant les professionnels de santé, 1907 ont été testés au sein des HCL et 579 d'entre eux se sont révélé positifs. Cela représente 2,41 % de l’effectif total (personnes physiques) des Hospices Civils de Lyon.