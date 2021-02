Coronavirus : la situation se dégrade, elle est "préoccupante dans une dizaine de départements"

La situation sanitaire « se dégrade » et « est très préoccupante dans une dizaine de départements », a expliqué ce mercredi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à la sortie du conseil des ministres. La situation est notamment inquiétante dans le nord et dans le sud-est.

Le nombre de nouveaux cas de coronavirus est en hausse dans plusieurs départements, notamment dans le Nord, dans le Pas-de-Calais et dans plusieurs départements d'Ile-de-France et de PACA. Cette dégradation "impose des mesures rapides et fortes", a ajouté Gabriel Attal.

Quid d'un nouveau confinement ? "Tous nos efforts doivent se poursuivre" pour "éviter d’avoir à décider d’un nouveau confinement national".

Le Premier Ministre, Jean Castex, doit tenir une conférence de presse jeudi.