Coronavirus : l'Italie va prolonger son confinement 

Pays voisin de la région lyonnaise, l'Italie va prolonger ses mesures de confinement et probablement les accentuer alors que le pays compte près de 3000 victimes du coronavirus.

La pandémie de coronavirus a tué 475 personnes en Italie dans les dernières 24 heures ce mercredi et fait près de 3000 victimes depuis le début de la crise sanitaire. Pour cette raison, Giuseppe Conte le chef du gouvernement de notre pays voisin a déclaré que le confinement sera prolongé au-delà de “son échéance” prévue le 3 avril. "Les mesures que nous avons prises, tant celle qui a entraîné la fermeture d’une grande partie des entreprises et des activités individuelles dans le pays, que celle concernant l’école, ne peuvent être que prolongées à leur échéance", a-t-il expliqué dans le quotidien Il Corriere della Sera rapporte l'AFP.

“Nous devons faire preuve de bon sens et agir tous avec la plus grande conscience, les sanctions pénales pour les contrevenants sont là et seront strictement appliquées. Je suis d'accord avec les maires qui ont également fermé les jardins publics et les parcs, une chose est de pratiquer une activité sportive, une autre est de transformer les lieux publics en points de rassemblement, ce qui est inacceptable”, a ajouté le Premier ministre. Des mesures d'interdiction de la course à pied pourraient être mises en place dans les prochains jours.