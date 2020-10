Coronavirus : L'Assemblée vote la prolongation de l'état d'urgence sanitaire

Suite au vote de l'Assemblée, l'état d'urgence sanitaire sera prolongé jusqu'au 16 février prochain.

C'est avec 71 voix contre 35 que le projet de loi sur le prolongation de l'état d'urgence sanitaire a été votée ce samedi à l'Assemblée. Un régime d'exception qui durera jusqu'au 16 février prochain voire jusqu'au 1er avril suivant pour lutter contre l'avancer de la Covid-19. Ce projet de loi doit encore passer par le Sénat ce mercredi, avant d'être définitivement adopté début novembre.

Pour rappel, Olivier Véran annonçait un bilan plus lourd dans les prochains jours et les prochaines semaines, "quoi que nous fassions". Cette prolongation de l'état d'urgence sanitaire permet par exemple l'instauration d'un couvre feu et plus largement des mesures limitant la liberté d'aller et venir.