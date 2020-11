Coronavirus : ils veulent rouvrir le 27 novembre, nouvelle manifestation à Lyon des commerçants et indépendants

Emmanuel Macron, le président de la République, va s'exprimer mardi soir. Il va notamment annoncer la date de la réouverture des commerces. A Lyon, une nouvelle manifestation de commerçants, restaurateurs, patrons de bars, de boîtes de nuit, indépendants, hôteliers, a lieu ce lundi.

"Laissez-nous travailler". Plus de 1000 indépendants, restaurateurs, commerçants, patrons, salariés ont manifesté lundi 16 novembre dans les rues de Lyon.

Une nouvelle manifestation est prévue ce lundi à Lyon, veille de l'intervention d'Emmanuel Macron, le président de la République. Ils réclament notamment la prise en charge des pertes d'exploitation et la substitution de l'Etat pour régler les loyers des bailleurs privés. Et ils veulent, également, bien sûr, pouvoir rouvrir au plus vite.

Le départ est prévu à 15h de la célèbre place Bellecour, dans le 2e arrondissement de Lyon. Pour aller en direction de l'Hôtel de Ville de Lyon.

