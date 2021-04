Coronavirus : écoles, commerces, terrasses, lieux de culture... Quand devraient-ils rouvrir ?

Le calendrier n'a pas été modifié, pour l'instant, assure le gouvernement. Les écoles vont bien rouvrir le lundi 26 avril et les commerces et certaines terrasses autour de la mi-mai.

Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a fait le point ce vendredi matin sur France Info sur l'épidémie. Un déconfinement progressif est toujours envisagé, alors que le nombre de nouveaux cas de covid-19, au 15 avril, s'est stabilisé mais ne baisse encore pas.

Les "commerces pourront rouvrir "autour de la mi-mai" ainsi que "certaines terrasses et lieux de culture", a expliqué Gabriel Attal. Il a aussi annoncé que le calendrier concernant la réouverture des écoles sera "tenu". Le lundi 26 avril, les écoles maternelles et primaires vont rouvrir. Puis le 3 mai les collèges et les lycées.

Déconfinement : les commerces pourront rouvrir "autour de la mi-mai" ainsi que "certaines terrasses et lieux de culture", annonce Gabriel Attal. Suivez le live 👇https://t.co/xh1S6KHDoY pic.twitter.com/KhSHxC0a0G — franceinfo (@franceinfo) April 16, 2021

Le chef de l'Etat "a été très ferme sur la réouverture des écoles", a rapporté Marie-Claude Jarrot, maire DVD de Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), à l'AFP, après une visioconférence entre Emmanuel Macron et plusieurs maires jeudi soir. Les dates prévues (26 avril pour les écoles et 3 mai pour les collèges et lycées), sont "gravées dans le marbre" pour Macron, selon un autre maire présent.

Le président "s'est montré convaincu par sa stratégie mais prudent sur le déconfinement", a déclaré de son côté l'AFP le maire DVD de Cognac (Charente) Morgan Berger, confirmant la piste d'une "réouverture qui serait progressive, par phases de deux-trois semaines" et "peut-être par territoire".

